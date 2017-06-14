Futsal Milli Takımı kampta

Türkiye Futsal Milli Takımının hazırlık kampı devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi günü başlayan kamp, 15 Haziran Perşembe günü son bulacak.

Türkiye Futsal Milli Takımının hazırlık kampı devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi günü başlayan kamp, 15 Haziran Perşembe günü son bulacak.

Hazırlık kampına davet edilen 24 futbolcu, beğenilmesi halinde önümüzdeki dönemde Futsal Milli Takım kadrosuna çağrılacak. En iyi takımı oluşturabilme adına Yalova'da gençlere yönelik kamp yaptıklarını belirten Futsal Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Üniversiteler ve TFF'nin oynatmış olduğu ligler var. Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası elemelerinden sonra bir sonraki elemelere kadar Türkiye'deki yeni futsal oynayan takımlardan milli takıma faydalı olacakları izledik. Onları da Yalova'da kampa aldık. Genç kadromuzla ilgili antrenman programı uyguluyoruz. Bu oyunculardan bize fayda sağlayabilecekleri zaman içerisinde değerlendireceğiz. İleriki maçlara kadar da hazırlıklarımız devam edecek. Ülkemize en faydalı olabilecek oyunculardan kurulu bir futsal takımıyla elemelere katılmayı düşünüyoruz" dedi.

Görgülü, 15 Haziran Perşembe günü yapılacak son antrenman sonrasında kampı noktalayacaklarını ve ardından teknik ekiple birlikte değerlendirme yapacakları dile getirdi.

(Erdinç Bulun / İHA)