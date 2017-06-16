Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, yarın başlayacak.

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, yarın başlayacak.

2017-2018 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, yarın başlayacak ve 8 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2018 tarihinde bitecek.

