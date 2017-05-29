Futbolda transfer dönemi ne zaman başlıyor ?

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Futbolda transfer dönemi tarihleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.

