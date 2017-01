'Futbolcularımıza canlı bomba ihbarı yapıldı'

O zamanki adı Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor Kulübü'nün eski Başkanı Atilla Kantarcı'nın sosyal medya hesabından anılarını anlatırken naklettiği bir detay, herkesi şaşırttı.

Atilla Kantarcı şampiyonluk için gittikleri Hatay'da final maçını bekledikleri esnada takımın 5 futbolcusu için canlı bomba ihbarı yapıldığını ve ihbarın ardından kaldıkları otelin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı iddia etti.

Sosyal medyadan anılarını takipçileriyle paylaşan eski Başkan Atilla Kantarcı, bir anı yazısında Malatya Belediyespor'un 2007 yılının Haziran ayında eleme müsabakalarının oynadığı esnada ilginç bir olayla karşılaştıklarını aktardı. Kantarcı, yazdığı anı yazısında olayın şaşkınlığını hala atlamadığını aktararak, olayı takipçilerine şu sözlerle anlattı:



"ŞAMPİYONLUK ZOR ZANAAT"

"Şu an TFF 1. Lig'de mücadele veren Yeni Malatyaspor takımının temeli olan Malatya Belediyespor takımının başkanıyım. Amacımız takımı amatör ligden profesyonel üçüncü lige çıkarmak. Bu hedefe ulaşmak için önümüzde kazanmamız gereken yüzden fazla maç var ve bir yenilginin bütün hayalleri bitireceği bir yarışma. Yenilenin turnuva dışı kaldığı bir yarışmada işin zorluğunu ve bizim psikolojimizi tahmin edersiniz herhalde. Malatya'da şampiyon olduktan sonra Kahramanmaraş elemelerinden geçtik ve son etap olan Hatay etabı için Hataya gittik. Bu grubu da geçersek şampiyon olup üçüncü lige çıkacağız. Grubun favorisi biz ve ismini vermek istemediğim komşu bir ilin takımı. İsterseniz o takıma x takımı diyelim. Dedikodulardan uzak olalım diye Hatay'a biraz uzakta bir otele yerleştik. İdmanlara başladık. Hava güzel, otel güzel, ortam güzel, şampiyonluğa olan inancımız tam. İşte böyle bir hava yakalamışken, bir sabah otelimizin etrafının askerlerle çevrildiğini gördüm. İşin gerçeği çokta ilgilenmedim. Bizimle ne ilgisi olabilirdi ki. Biz bir spor kafilesiydik. Herhalde bir terörist falan arıyorlardır diye düşündüm. Ama yanılmışım, çünkü bizi arıyorlarmış. Olayın aslı şöyleymiş, ihbar varmış ve bizim takımda beş kişilik bir canlı bomba çetesi varmış. Bunlar kendilerini patlatacakmış. Hep mış mış lı oldu ama masal gibi bir hikaye. Benim kattığım ilave ettiğim bir şey yok. Şaka bir yana o yukarıda bahsettiğim x takımı bizim takımın belkemiği beş futbolcuyu terörist, canlı bomba diye ihbar ettikleri için jandarma da haklı olarak otele baskın yapıp bu arkadaşları soruşturmak zorunda kaldılar."



"ASKER KAÇAĞI İHBARI YAPILAN 3 FUTBOLCUYU OYUNDAN ERKEN ÇIKARIP KAÇIRDIK"

Kantarcı, aynı yazısında maça çıkmadan önce 3 futbolcularına asker kaçağı ihbarı yapıldığını ve oynadıkları müsabaka esnasında askerlerin bu 3 futbolcuyu almak için 90 dakikanın bitişini beklediklerinden de bahsetti.

Canlı bomba ihbarından sonra bir başka ihbarla sarsıldıklarını belirten Atilla Kantarcı, "Terörist ihbarından sonuç alınmayınca bu defa gerçek bir ihbarla karşı karşıya bıraktılar, o da asker kaçağı suçlaması. Spor camiası bilir her futbol takımında askerliğini erteleyen futbolcu vardır. Bunlarda bizim askerlik yapmayan futbolcuların isimlerini jandarmaya, polise bildirerek asker kaçağı olarak aranmalarını sağladılar. Uzatmayayım maça çıktık ama ne çıkış, saha kenarı polisten geçilmiyor, polislerin elinde bir liste birde resim albümü. Senaryoyu yazmışlar maç bitiminde bu futbolcular alınacak ve yarınki maça kadar bırakılmayacak. Tabii bizim de bu atağa karşı ataklarımız beklenmeliydi öyle değil mi? Ben de Hatay'da sözü geçen akaryakıt bayii bir arkadaşımı aradım durumu izah ettim ve maçın bitiminden önce soyunma odalarının olduğu kapıda durmasını, arabayı çalışır halde beklemesini rica ettim. Gelelim maçın son dakikalarına, maç istediğimiz gibi devam ediyor fakat biliyorum ki hakem bitiş düdüğünü çaldığı an bizim sporcuları kapacaklar. Ben protokol tribününde maç seyretmiyorum, strateji geliştirmekle meşgulüm, kulübe ile antrenör İsmail Tekin ile sürekli konuşuyoruz. Maçın 75.dakikası hocayı aradım ve aranan üç futbolcumuzu oyundan almasını, onlara soyunma odasına gidiyor gibi yapıp arkada hazır bekleyen arabaya binmelerini söylemesini istedim. Arkadaşımı da arayıp durumu anlattım Macera filmi gibi değil mi? Üç oyuncumuz oyundan alınınca, plan gereği denileni yapıp arkadaşımın vasıtasıyla bizim dahi bilmediğimiz bir yere götürüldüler" ifadeleriyle bu ilginç olayı paylaştı.

(Mehmet Türel / İHA)