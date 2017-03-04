Futbolcular tekme yumruk birbirine girdi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Süper Amatör Küme maçında karşı karşıya gelen Akınspor ile 10 Temmuzspor takımlarının futbolcuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Süper Amatör Küme maçında karşı karşıya gelen Akınspor ile 10 Temmuzspor takımlarının futbolcuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Zonguldak Süper Amatör Küme Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Akınspor ile 10 Temmuzspor takımları Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sakin başlayan maçta 10 Temmuzspor 57. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla devam ederken, 87. dakikada Akınsporlu Erdi, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen futbolcu, rakip takım oyuncularına tepki gösterince sahanın içi bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları birbirlerine saldırarak, tekme tokat kavga etti. Teknik heyet ve yöneticilerin araya girerek kavgayı sonlandırma çabaları sonuçsuz kalınca devreye polis ekipleri girdi. Bazı futbolcular aldıkları darbe sonucu yere düşerken, yaralanan futbolcular oldu. Gerginlik, taraftarların kötü tezahüratları ile de devam edince hakemler sahayı terk etti. Futbolcular polis eşliğinde soyunma odalarına girerken, hakemler çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti.

(Vedat Kılıç / İHA)