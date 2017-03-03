Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.

Ligde düşme hattından çıkmak için mücadele veren Tokatspor'un deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde futbolcuların antrenmana çıkmaması camiada şok etkisi yaptı. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek antrenmana çıkmadıkları öğrenildi. Tokatspor Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tokatspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Perviz'in kalp krizi geçirerek ani ölümü sonrasında yaşadıkları üzüntünün bu hadise sonucu bir kat daha arttığını söyledi. Tokatspor'un düşmemesi gerektiğini ama bunun için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Başkan Koç, milletvekillerinden destek beklediklerini söyledi. Hasan Hüseyin Koç, futbolcuların Ankaragücü maçından prim ve bir miktar peşinat ile maç başı alacaklarının olduğunu kaydetti.



"ÇÖZÜM NOKTASINDA ÇALIŞMA BEKLİYORUZ"

Tokatspor Teknik Direktör Taşkın Güngör ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumu kulüp başkanına ilettiklerini ve birebir çözüm noktasında çalışma beklediklerini söyledi. Bunun bir tepki olarak algılanmaması gerektiğini beklediklerini ifade eden Güngör, futbolcuların haklarını isteme hakkı olduğunu savundu. Bu yapılanın bir hak araması olduğunun altını çizen Güngör, "Bu kulübü sahiplenen herkesin kulüp etrafında birleşmesi ve gerekli ekonomik desteği verilmesi gerekiyor. Bu kadar önemli bir maçın arifesinde bu olayların yaşanmasını gönül istemezdi ama sonuçta biz bu futbolcularla sahaya çıkacağız. bu sporcuları motive edip sahaya çıkaracağız. Duygularını kaybetmiş, isteği arzusu bitmiş, psikoloji çökmüş bir futbolcu grubunun bireysel olarak sahaya çıkmasının bir esprisi yok. Sadece sahada futbol takımı olur. O nedenle biz gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yetkili yerlere yaptık inşallah gerekli çözümü üretirler" diye konuştu.

(Nurhan İçmez / İHA)