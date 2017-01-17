17.01.2017 13:16 Futbol sahasının altına kaçak maden açmışlar

Zonguldak'ta bir futbol sahasının yan tarafından açılan ve işletildiği tespit edilen kaçak maden ocağı, ekipler tarafından imha edildi. Zonguldak'ta bir futbol sahasının yan tarafından açılan ve işletildiği tespit edilen kaçak maden ocağı, ekipler tarafından imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçak maden ocaklarına göz açtırmıyor. Ekipler, bir ihbar üzerine Üzülmez Mahallesi'ndeki Gönül Alışır Stadı'na geldi. Burada stadın yanında kaçak olarak açıldığı ve işletildiği tespit edilen maden ocağı imha edildi.

Ekipler önce maden ocağının girişinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Maden ocağının girişinde bir de vagon ele geçirildi. İçeride terk edilmiş halde kazma ve küreklerin yanı sıra madenin girişinde vinç ve halat bulundu.

Ocak girişinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, TTK ekipleri ile birlikte imha operasyonu gerçekleştirdi. Dinamit lokumları madenin girişine konularak tetikleyici yardımıyla patlatıldı. Bu sırada stadın yakınındaki mahalle yolu da jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Patlatılan maden ocağı hakkında tutanak tutan ekipler bölgeden ayrıldı.

(Onur Altındağ / İHA)

