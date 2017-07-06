Furkan Korkmaz ilk maçına çıktı

NBA'de Philadelphia Sixers'da forma giyecek olan genç oyuncu Furkan Korkmaz, takımıyla ilk maçına Yaz Liginde çıktı. Korkmaz müsabakayı 3 sayı, 3 asist ile tamamladı.
NBA'de Philadelphia Sixers'da forma giyecek olan genç oyuncu Furkan Korkmaz, takımıyla ilk maçına Yaz Liginde çıktı. Korkmaz müsabakayı 3 sayı, 3 asist ile tamamladı. Kariyerini NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia Sixers'da sürdürecek olan genç oyuncu Furkan Korkmaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Sixers'ın Yaz Ligi'nde Utah Jazz ile oynadığı maçta forma giyen Korkmaz, mücadeleye ilk 5 başladı. Müsabakada 16 dakika süre alan 19 yaşındaki basketbolcu, 3 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Maçı ise 100-96 Utah Jazz kazandı. Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes'den Philadelphia Sixers'e geçmişti. (Oğuzhan Ort / İHA)
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