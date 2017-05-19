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Funda Arar gençler için sahne aldı
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Funda Arar gençler için sahne aldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya Belediyesi'nce organize edilen Funda Arar konserinde coşkulu anlar yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya Belediyesi'nce organize edilen Funda Arar konserinde coşkulu anlar yaşandı.
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sanatçı Funda Arar'ı Ankaralılarla bir araya getirdi. Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'ta gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk'ün Geçliğe Hitabesi'nin okunduğu sırada lazer gösterisi gerçekleştirildi. Konser öncesinde sahneye gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaralıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Taşdelen'in yaptığı konuşmanın sahne alan Funda Arar, şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendirdi.
(Musa Erdoğan /İHA)

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