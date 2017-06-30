Fukuşima Nükleer Faciası'nda son gelişme

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) yöneticileri Fukuşima Nükleer Faciası'yla ilgili olarak yargılanıyor.

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) yöneticileri Fukuşima Nükleer Faciası'yla ilgili olarak yargılanıyor.

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nin (TEPCO) eski üç yöneticisi, Japonya'da 2011 yılında Fukuşima'da meydana gelen nükleer felaketle bağlantılı suçlamalarla yargılanıyor. Eski şirket yöneticileri mesleki ihmal suçundan yargılanıyor.

Birçok kişinin ölümüne ve santralin yakınlarındaki hastaneden tahliye edilen hastaların yaralanmasına neden oldukları suçlamalarıyla yargılanan şirket yetkilileri davada suçlamaları reddetti. Öte yandan, bu dava 2011 yılında nükleer santralde meydana gelen felaketten sonra açılan ilk ceza davası.

Nisan 2011'de Japonya'da gerçekleşen Töhoku depremi, Fukuşima'da bulunan Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO)'ya ait olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Enerji Santrali'nde sızıntılara neden olmuştu. Atmosfere radyoaktif madde salınması ile sonuçlanan olay, 1986'daUkrayna'da gerçekleşen Çernobil kazasından sonra en büyük nükleer santral kazası olarak tarihe geçmişti. 7. seviye nükleer tehlike olarak nitelenen kaza, 2 ölüme 37 fiziksel, 3 radyasyon patlaması olmak üzere 40 yaralanmaya sebep olmuştu.

