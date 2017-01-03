03.01.2017 11:28 FÜ'de 5 öğretim üyesi ihraç edildi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, aralarında Cumhurbaşkanı ve ailesine sınav sorusunda hakaret ettiği belirlenen öğretim üyesinin de yer aldığı 5 öğretim görevlisi ihraç edildi. Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, aralarında Cumhurbaşkanı ve ailesine sınav sorusunda hakaret ettiği belirlenen öğretim üyesinin de yer aldığı 5 öğretim görevlisi ihraç edildi.



Edinilen bilgilere göre, FÜ'de devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle ilişiği belirlenen 5 öğretim üyesi alınan kararla ihraç edildi. İhraç edilenler arasında geçtiğimiz hafta bir sınav sorusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen öğretim üyesi Tümer C.'nin de olduğu da bildirildi.



FÜ'de daha önce de aralarında akademisyenlerin de olduğu 25 personel ihraç edilmiş, 23 personel ise görevden uzaklaştırılmıştı.

