Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bu sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi Hilmi Özkök Caddesi üzerinde meydana geldi. Faik S. idaresindeki 41 E 1528 plakalı yolcu midibüsünün freni patladı. Karşısında gördüğü duvara çarparak aracı durdurmak isteyen sürücü, direksiyonu bu yöne kırdı. Ancak sürücü, duvarın önünde bulunan boşluğu fark edemeyince midibüs bahçeye uçtu. Kazanın ardından, midibüste yolcu olarak bulunan Gonca Ç., Ahmet K., Yasemin K., Ceren K., Elif P., Topçular Mahallesi Muhtarı Rabia Şentürk, Gülden A., Sevinç U. ve sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Mustafa Altıntaş olay yerindeki ekiplerden bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bahçeye düşen midibüs ise vinç yardımı ile çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

