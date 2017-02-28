Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Bursa'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı. Yaşanan tehlike dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı. Yaşanan tehlike dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan kamyon kontrolden çıktı. Şoförün durduramadığı kamyonet ilk önce bir otobüse ardından 2 otomobile çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri kamyonet şoförünü linç etmek istedi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli mahalle halkını sakinleştirdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (Zafer Peker / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.