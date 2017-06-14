Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan kamyonet, 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık savaş alalına döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan kamyonet, 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık savaş alalına döndü.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Santral Kavşağında meydana geldi. 41 F 1521 plakalı kamyoneti ile rampa aşağı inen Necmi O., kamyonetin freninin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerinde seyir halinde bulunan, 41 R 4417, 41 AF 794, 41 FF 580 plakalı otomobillere, 78 YD 149 panelvan tipi araca, 41 BL 165 plakalı jeep ile 41 F 7080 plakalı motosiklete çarptı. Freni patlayan kamyonet ise Santral Kavşağında devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Tahsin S, Murat U, Bilgehan Anıl B., ile kamyonet sürücüsü Necmi O. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ise Seka ve İzmit Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kamyonetin kasasında bulunan ve yol yapımında kullanılan kimyasal maddeler yola döküldü. Yanıcı madde olması sebebiyle itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri yola ve araçlara köpük sıktı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kamyonet sürücüsü Necmi O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Panelvan tipi minibüslenden birisi ise yol kenarında bulunan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinin duvarına çarptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Uğur Karaman/İHA)