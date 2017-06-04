Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan'da freni kilitlenen kamyona arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan'da freni kilitlenen kamyona arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yahyakaptan Mahallesi D-130 karayolu köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Akbaş (43) idaresindeki 41 FJ 672 plakalı kamyon, aniden frenleri kilitlenmesi sonucu köprü üzerinde durdu. Köprü üzerinde aniden duran kamyonu göremeyen Burak Ayan Doğan idaresindeki 41 LS 412 plakalı otomobil ise kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon arka tekerini parçalayan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil içerisindeki Burak Ayan Doğan (20), Aybüke Bodur (16), Elif Şentürk (15) ve Hakan Şen araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslara alınarak Kocaeli Devlet, Seka Devlet, Umuttepe Eğitim Araştırma ve olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aybüke Bodur tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumları hafif olan diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kamyon sürücüsü Erkan Akbaş gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz / İHA)