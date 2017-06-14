Freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı çocuk öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonetin duvara sıkıştırdığı 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi Sarabat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 22.30 sıralarında Sarabat Caddesi, rampada park halinde bulunan 45 HC 937 plakalı kamyonet freni boşalınca rampadan aşağı doğru hareket etti. 3 arkadaşıyla sokakta oynayan 13 yaşındaki Baran Kamal'ı önüne alarak sürüklemeye başlayan kamyonet bir evin duvarına çarparak durabildi. Duvarla kamyonet arasında sıkışan 13 yaşındaki Baran ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Baran Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Baran Kamal hayatını kaybetti. Hastanede acı haberi alan anne Herden Kamal ve baba Asım Kamal ise sinir krizi geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

