Freni boşalan iş makinesinin altında kaldı

Yozgat'ta freni boşalan iş makinesinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta freni boşalan iş makinesinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yozgat'ın Yeni Cami Mahallesi'nde 18.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Harun A. (51) idaresindeki asfalt çalışması yapan belediyeye ait silindir makinesinin freni boşaldı. Yokuş aşağı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda bulunan vatandaşları bağırarak uyarmaya çalışsa da dinlenmek için kaldırımda oturan Davut Aksoy (60), iş makinesini fark edemeyince aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksoy'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül /İHA)