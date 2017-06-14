Fren yerine gaza basınca bankaya girdi

Adana'da bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin bankaya girme anı kameraya yansırken, bankadaki güvenlik görevlisi ölümden döndü.

Adana'da bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin bankaya girme anı kameraya yansırken, bankadaki güvenlik görevlisi ölümden döndü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepabağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tanoğlu otomobili ile avukatının bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Tanoğlu, otomobili otoparkçı Özkan Çullu'ya bırakıp avukatının yanına gitti. Park etmek üzere otomobili alan Çullu, bir otomobil daha gelince geri manevra yapmak istedi. Ancak Çullu, geri giderken fren yerine birden gaza basınca otomobil bankanın içine girdi. Hemen bankanın giriş kapısının yanında sandalye de oturan özel güvenlik görevlisi son saniyedeki hamlesiyle kendini bankanın dışına attı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayda Çullu ve özel güvenlik görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)