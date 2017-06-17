Fransızlar sandık başına gidiyor

Fransa'da yarın seçmenler Ulusal Meclis üyelerini belirlemeye yönelik ikinci tur seçimleri için sandık başına gidecek.

Fransa'da yarın seçmenler Ulusal Meclis üyelerini belirlemeye yönelik ikinci tur seçimleri için sandık başına gidecek.

İlk tur seçimde düşük katılımın olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (REM) dörtte üçe kadar çoğunluğu yakalaması beklentisi ortaya çıkmıştı. İlk turda partiler arasındaki bölünmeler nedeniyle halkın ilgi göstermediği gözlendi. İkinci tur seçimleri, Macron'un meclis çoğunluğunu elde etmeye yönelik olacak gibi görünüyor.

11 Haziran Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turunda katılımın yüzde 49'da kalmasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü (REM) partisi yüzde 32'ye yakın oy toplamıştı. Son yıllarda yapılan Fransa'daki genel seçimler arasında en az ilgi çeken bu seçimde Sosyalist Parti (PS) ciddi kayıp yaşadı. Komünist Parti (PCF) ile Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) hareketinin uzlaşamaması da sol için ciddi bir kayıp oldu.

Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, 18 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci tura ilişkin anketler, Macron'un REM adlı iktidar partisi 577 sandalyeli Meclis'te 445 ile 470 arasında sandalye kazanması bekleniyor. Son ankete göre sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 60 ila 80 arasında sandalye kazanabilecek gibi görünüyor.

Aynı anket, PS'nin 22 ile 35, PCF ve FI'nin 14 ile 25 arasında sandalye kazanabileceğini öngörüyor. İlk turda yüzde 13 oy alan aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe'nin ise 1 ile 6 arasında sandalye kazanmasını öngörüyor.

İlk tur seçim öncesi yapılan anketlerin verdiği yüzde oranı tutmuştu. Fransız halkının yüzde 30'u Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi REM'in tek başına mecliste çoğunluğu sağlamasını istiyor.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)