Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Putin'i ağırlıyor

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Versailles Sarayında ağırlıyor.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Versailles Sarayında ağırlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Macron, Putin'i Versailles Sarayında ağırlıyor. İlk görüşmelerini gerçekleştiren iki lider, Suriye ve Ukrayna, Kuzey Kore, Avrupa Birliği konuşacak. Gün ortasında başlayan görüşmenin sonrasında iki lider delegasyonlarıyla birlikte yemek yiyecek. Sonrasında ortak basın toplantısı yapacak Macron ve Putin, Versailles'da bulunan "Büyük Pierre, Fransa'da bir star" sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

Öte yandan, görüşme öncesinde açıklama yapan Fransız Cumhurbaşkanı, görüşme sırasında gerekli uyarıları çekinmeden yapacağını ifade etmişti.

(Özlem Kaplan /İHA)