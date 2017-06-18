Fransa yeniden sandık başında

Fransa'da seçmen, milletvekili seçiminin ikinci turu kapsamında bir kez daha sandık başına gidiyor.

Fransa'da seçmen, milletvekili seçiminin ikinci turu kapsamında bir kez daha sandık başına gidiyor.

Fransa'da 11 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinin ikinci turu bugün gerçekleştiriliyor. İlk turda yüzde 12.5 ve üzeri oy almış adaylar, ikinci tura katılıyor. Milletvekili genel seçiminde ülke genelinde 46 milyon, denizaşırı yerleşim yerlerinde 1.3 milyon olmak üzere 47 milyon seçmen, 577 milletvekili seçmek üzere sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde saat 18.00'de büyük şehirlerde ise 20.00'de sona ererken denizaşırı yerleşim yerlerinde değişkenlik gösterecek.

Bugün yapılan oy verme işlemi kapsamında en fazla oyu alan aday, milletvekili olarak Meclis'e girecek. Okul ve belediye binaları gibi 69 bin merkeze konulan sandıklarda oyunu kullanacak seçmenlerin güvenliği için 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.



TAHMİNLER

İlk turda 577 milletvekilinden 289 milletvekilini belirleyen Fransız seçmenler, bugün 286 milletvekilini belirleyecek. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ilk turda oyların yüzde 32.32'sini alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 400 ile 430 milletvekilliğini kazanarak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

İlk tur seçimde oyların yüzde 21.56'sını alan Merkez Sağ Cumhuriyetçi Partinin (LR) 85-125 arasında milletvekili kazanması beklenirken, Sosyalist Parti (PS) ve ittifak yaptığı diğerleriyle ancak yüzde 9.51 oy oranına göre 21-33 milletvekili çıkarabiliyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) yüzde 13.20 oy oranıyla yalnızca 5 ila 13 milletvekilini Ulusal Meclise gönderme ihtimali var. Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin aldığı oy oranı yüzde 11.02. Bu durumda 10 ila 20 arasında milletvekilini Meclis'e gönderebilecek.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)