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Fransa, yeni çalışma yasası reformunu yürürlüğe koyuyor
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Fransa, yeni çalışma yasası reformunu yürürlüğe koyuyor

Fransa'da Edouard Phillipe hükümeti yeni çalışma yasası reformunu yürürlüğe koymak üzere gündemine getirdi.

Fransa'da Edouard Phillipe hükümeti yeni çalışma yasası reformunu yürürlüğe koymak üzere gündemine getirdi.
Fransa'da hükümet çalışma yasasında değişikliğe gidiyor. Geçen yıl Temmuz ayında Ulusal Meclis'te tartışmalı bir şekilde kabul edilen ve eski Başbakan Manuel Valls'e seçim kaybettiren çalışma yasası reformunu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığındaki Edouard Phillipe hükümeti İş kanunu reformunu yürürlüğe koymak üzere bakanlar konseyi gündemine getirdi.
Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Ulusal Meclis'te Temmuz 2016'da kabul edilen çalışma yasası referandumunu uygulama ve kuvvetlendirmeyi vaat etmişti. Hükümete yetki veren İş Kanunu reformu ile ilgili tasarı hükümetin 5 yıllık icraatı içerisinde yer alan bir proje olarak ele alınıyor. Projenin ilk hedefi işçi ve işveren arasında daha fazla esneklik sağlayacak.
İşçi sendikalarının, işverenin elini kuvvetlendiren yasa olarak değerlendirdiği yeni çalışma yasası, işçi-işveren ilişkilerinde, işverenin çalışanı kolayca işten çıkarma ve iş tazminatı gibi konularda, işvereni koruyan bir yasa olarak algılanıyor. Hükümetin yürürlüğe geçirmeyi düşündüğü ve Bakanlar Kurulunda ele alınan iş yasasında yapılacak çalışma reformu sayesinde 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı düşünülüyor.
Öte yandan, Çalışma Bakanlığı ve İş Bulma Kurumu'nun verilerine göre, Fransa'nın Avrupa kıtasındaki topraklarında işsiz sayısı Mayıs ayında 3 milyon 490 bin olarak belirtildi. Nisan ayına göre 22 bin 300 kişinin daha işsizler arasına katılmasıyla birlikte ülkedeki işsiz sayısının 3 milyon 750 bine ulaştığı kaydedildi. Hala hazırda çalışan, 50 yaş üstü çalışanlar ve devlet destekli eğitim programlarına alınan kişilerle birlikte işsiz sayısı 6 milyon 610 bin kişinin iş aradığı belirtildi.
Geçen yıla oranla yüzde 2'lik bir artış söz konusu olup tümüyle işsiz olan kişilerin sayısının azaldığını, ancak yarım günlük veya daha az süreli işlerle yetinenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı ve Ulusal Meclis seçimlerinde büyük bir başarı elde eden ve iktidarı garantileyen Emmanuel Macron'un önündeki en büyük sorun olarak ülkede her geçen gün artan işsizler olduğu biliniyor. Son olarak 2008 yılında Nicolas Sarkozy döneminde yüzde 7 civarında olan işsizlik oranları o tarihten bu yana yüzde 10'un üzerine çıkmış olduğuna işaret ediliyor.
(Tansu Sarıtaylı /İHA)

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