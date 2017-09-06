Fransa'nın Karayip Denizi'ndeki adalarını kasırga vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Kuzey Amerika Kıtası Karayip Denizi içinde bulunan adalarında Irma kasırgası nedeniyle 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Kuzey Amerika Kıtası Karayip Denizi içinde bulunan adalarında Irma kasırgası nedeniyle 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Fransa'nın denizaşırı topraklarından St Barthelemy ve St Martin adalarında en az 2 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtilerek, sayının artabileceği ifade edildi. Hükümetin acil durum planı devreye soktuğu, hasarlı bölgelere ulaşılamadığı için hasarın boyutunun belirlenemediği kaydedildi.