Fransa karıştı: Le Pen karşıtları polisle çatıştı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde, Le Pen karşıtları ile polisin çatışması sonucu 13 polis ve jandarma yaralandı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde, Le Pen karşıtları ile polisin çatışması sonucu 13 polis ve jandarma yaralandı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde protestocular ile polis çatıştı. Kent meydanında toplanan yaklaşık 2 bin kişi Le Pen karşıtı sloganlar attı. Polis, 'dağılın' ihtarına uymayan göstericileri dağıtmak için biber gazı sıktı. Polisle karşı karşıya gelen öfkeli kalabalık, polise molotofkokteyli ve yabancı madde fırlatırken, çevrede bulunan mağazaların camları kırıldı. Çıkan olaylarda 13 polis ve jandarma yaralanırken, 4 protestocu da gözaltına alındı.

