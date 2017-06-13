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Fransa ile İngiltere'nin ortak hedeflerini açıkladılar
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Fransa ile İngiltere'nin ortak hedeflerini açıkladılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Elysee Sarayında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Macron ve May, Fransa ile İngiltere'nin ortak hedeflerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Elysee Sarayında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Macron ve May, Fransa ile İngiltere'nin ortak hedeflerini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris'e geldi. Macron ile May, Elysee Sarayında görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron "May'in gelişi iki ülke arası ilişkileri, dostluğu, birliği, desteği ve gelecek için ortak öngörülerimizi temsil ediyor." ifadesini kullanarak terör saldırıları konusunda vurgu yaptı. Macron, İngiltere'de gerçekleşen terör saldırılarından aynı kaybı yaşamış millet olarak Fransa'nın çok etkilendiğini dile getirdi. Terör konusunda iki ülke arası istihbarat servislerinin ortak çalışmalarının olduğunu belirten Macron, sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan teröristlere karşı birlikte önlem alınacağı ve gerektiği zaman gizli mesajlaşmaların, internet üzerinden terörist bağlantılarının bulunması ve konum tespiti yapılması için ABD desteği alınacağını kaydetti.

"BREXİT HALA TARTIŞILIYOR"
Başka hedeflerin de olduğunun altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, ekonomi, mülteci sorunu ve savunma konularını konuştuklarını ve Brexit'in hala tartışılır olduğunu dile getirdi. Macron, Avrupa'nın kapılarının İngiltere'ye açık olduğunun altını çizerek Brexit sonrası da Fransa ve İngiltere ilişkileri hakkında istişareler yapıldığını söyledi.
Ayrıca geleceğe yönelik yeni sorunlara da değinen Macron, İklim sorunu, dijital devrim gibi önemli hususlarda da çalışmalar yapılacağını duyurdu.
(Özlem Kaplan / İHA)

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