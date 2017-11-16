16.11.2017 21:57 Fransa'dan Suudi koalisyona Yemen için çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu Yemen'de acil yardıma ihtiyacı olan sivillere yönelik insani yardım çabalarını artırmaya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu Yemen'de acil yardıma ihtiyacı olan sivillere yönelik insani yardım çabalarını artırmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'da resmi temaslarını sürdüren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Drian, buradaki temaslarında Yemen'deki insani durumu ve Yemenlilere yardımların acil olarak ulaştırılması için gerekli önlemler konusunda görüştüklerini aktardı. Drian, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, şu anda sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gereken ilk önlemleri aldı" diyerek koalisyonu Yemen'e yardım çabalarını arttırmaya çağırdı.

Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri ile "Yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu" gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) kara listesine alındı.

Sana yönetimini destekleyen koalisyon 2015'ten bu yana Yemen'deki Husi milislerine karşı savaşıyor. Yemen'deki savaş ve ülkeye uygulanan abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.



