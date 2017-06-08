Fransa'dan Körfez krizine arabuluculuk teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Körfez krizini çözmek için Fransa'nın arabulucu olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Körfez krizini çözmek için Fransa'nın arabulucu olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile 24 saat içinde iki kere telefon görüşmesi yaparak, Körfez krizini çözmek için Fransa'nın arabulucu olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Macron, bölgede istikrarın sürdürülmesi için diyaloğun önemini vurguladı. Macron, ayrıca Suudi Arabistan Kralı Salman ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile de görüşerek, bütün taraflara diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

