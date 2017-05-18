Fransa'da yeni kabine ilk kez toplandı

Fransa'da yeni kabine bugün ilk toplantısını Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdi.
Fransa'da yeni kabine bugün ilk toplantısını Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakanlık görevini verdiği Edouard Philippe'nin sunduğu yeni kabineyi onaylamıştı. 11 kadın ve 11 erkek bakandan oluşan kabine bugün ilk kez toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Adalet Bakanı François Bayrou arasına oturdu. Kabinede Hollande hükümetindeki tek tanıdık yüz Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian oldu. Kabine basına poz vermeyi de ihmal etmedi.
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