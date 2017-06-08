Fransa'da Türk adayların afişlerine çirkin saldırı

Fransa'da genel seçimler öncesi Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) Türk adaylarının afişlerine saldırı yapıldı.

Fransa'da genel seçimler öncesi Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) Türk adaylarının afişlerine saldırı yapıldı.

Fransa'da yaklaşan genel seçimler öncesi, Türk ve Müslüman derneklerin girişimiyle kurulan PEJ adaylarının afişlerine çirkin ve ırkçı saldırılar gerçekleştirildi.

PEJ partisini destekleyen sivil toplum örgütlerinden COJEP'in Başkanı Ali Gedikoğlu, "Fransa'da kamuoyunun, medyanın ve siyasetçilerin PEJ partisine verdikleri orantısız tepkilere bakıldığında, henüz böyle bir girişime hazır olmadıkları görülüyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Gedikoğlu, "PEJ Milletvekilleri adaylarına sosyal medyada yapılan saldırılar, afişlerinin yırtılması ya da afişlerin üzerine ırkçı ve iğrenç sloganların yazılması bu hazımsızlıkların tipik örnekleridir. PEJ partisinin arkasında Ankara'yı aramak, topu taca atmaktır. Yüz yılı aşkındır göçmen kökenli vatandaşları ciddiye almamaktır" dedi.

"PEJ partisinin kurulmasının arkasındaki asıl neden Paris'tir" diyen Gedikoğlu, Paris'teki siyasetçilerin uyguladıkları yanlış politikalarını işaret etti. Gedikoğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"2017 genel seçimi milletvekili adayları listeleri açıklandı ve ne yazık ki düzen partilerinin listelerde göçmen kökenli milyonlarca vatandaş yine yok. Ne yani daha bir 100 yıl daha mı beklensin? Sorun tam da bu. Siyasetten dışlanmış milyonlarca vatandaşın siyasi temsili ve geleceği. PEJ partisi milyonların geleceğine sahip çıkmak için ortaya çıkmış siyasi bir partidir ve söylenen dedikoduların aksine göçmen kökenli vatandaşları meclise taşıyarak Fransa demokrasisini güçlendirecektir".

(Cafer Yıldırımer / İHA)