Fransa'da şok istifa

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa etti. Fransa'nın yeni atanan Savunma Bakanı Sylvie Goulard, Avrupa fonlarının yanlış kullanımıyla ilgili soruşturma kapsamında istifa ettiğini açıkladı. Macron tarafından geçtiğimiz ay Savunma Bakanı olarak atanan Goulard, pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yeni hükümetin bir parçası olmak istemediğini dile getirdi. Fransız Bakan istifasının "iyi niyet" olduğunu dile getirerek, "Savunma zorlu bir görev. Ordularınızın onuru, hayatlarını tehlikeye atan kadın ve erkeklerimizin onuru kendileri ile ilgili olmayan tartışmalara karıştırılmamalıdır" dedi. Fransa Başbakanı Eduard Philippe'nin yeni hükümeti bugün kurması bekleniyor.
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