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Fransa'da protestolar büyüyor
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Fransa'da protestolar büyüyor

-Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir gencin copla cinsel istismara maruz kalmasının ardından başlayan gösterilere lise öğrencileri katıldı.

-Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir gencin copla cinsel istismara maruz kalmasının ardından başlayan gösterilere lise öğrencileri katıldı.
Fransa'da geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu baskını sırasında polisin bir gence copla cinsel istismarda bulunmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Paris'te yaşayan lise öğrencileri, kentin önemli meydanlarından Place de la Nation'da bir araya gelerek bir kez daha polis şiddetine karşı çıktı. "Theo için intikam" sloganları atan öğrencilere polis karşı çıktı. İzinsiz gösteri yapan öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis, dağıl ihtarına uymayarak yabancı madde fırlatan lise öğrencilerine gaz sıktı. Protestocu öğrencilerin çöp tenekelerini ateşe verdiği olayda 18 kişi gözaltına alındı. 1 polis de hafif şekilde yaralandı.

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