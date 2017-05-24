Fransa'da OHAL'in uzatılması planlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Fransa'da olağanüstü halin (OHAL) 1 Aralık'a kadar uzatılması planlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Fransa'da olağanüstü halin (OHAL) 1 Aralık'a kadar uzatılması planlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde, DEAŞ katliamlarından sonra ilan edilen OHAL'in 1 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını açıklandı.
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