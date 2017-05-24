Fransa'da OHAL'in uzatılması planlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Fransa'da olağanüstü halin (OHAL) 1 Aralık'a kadar uzatılması planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Fransa'da olağanüstü halin (OHAL) 1 Aralık'a kadar uzatılması planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde, DEAŞ katliamlarından sonra ilan edilen OHAL'in 1 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını açıklandı.

