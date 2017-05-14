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Fransa’da Macron dönemi resmen başladı
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Fransa’da Macron dönemi resmen başladı

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Macron, yemin ederek görevi Hollande'den teslim aldı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde rakibi Yürüyüş hareketinin lideri Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen törende yemin etti ve resmen 5. Fransa Cumhuriyeti'nin 8. cumhurbaşkanı oldu. Böylece Macron, Napolyon Bonapart'ın ardından ülkenin en genç lideri unvanını da kazandı.

Törene eşi Brigitte Trogneux'yle gelen Macron, yemin ettikten sonra selefi François Hollande'dan Fransa'nın sahip olduğu nükleer silahlarının şifresini teslim aldı.

Macron, buradaki törenin ardından Zafer Anıtı önünde bulunan Meçhul Asker Anıtı'nda saygı duruşunda bulunacak, daha sonra ise Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret edecek.

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Hollande, törenin ardından makam aracıyla Elysee Sarayı'ndan ayrıldı.

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