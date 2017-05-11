Fransa'da inanılmaz olay: 4 yaşındaki kız evden kaçtı

Fransa'nın Touraine kentinde dedesinin evinde kalan 4 yaşındaki küçük kız, sevdiği çocuğu bulmak için evden kaçtı.

Fransa'nın Touraine kentinde dedesinin evinde kalan 4 yaşındaki küçük kız, sevdiği çocuğu bulmak için evden kaçtı.

Fransa'nın Touraine kentinde 4 yaşındaki kızın aşkı konuşuluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, 4 yaşındaki küçük kız çocuğu oturdukları eve 3 kilometre uzakta yaşayan sevdiği çocuğu bulmak için pijamalarıyla dedesinin evinden kaçtı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı saat 06.00'da üzerinde pijama ve ayağında terlikleriyle kimseyi uyandırmadan evden kaçan küçük kızın Noyant de Touraine ve Saint Epain arasında bir saat içinde yaklaşık 3 kilometre yürüdüğü belirtildi. Küçük kızın sabah 07.00 sularında gece kulübünden çıkan bir kadın tarafından polise ihbar edildiği kaydedildi. Polisler tarafından güvenli bir şekilde dedesinin evine getirilen küçük kızın yaptığı romantik kaçışının ertesi günü Noyant de Touraine'deki anaokulunda sevgilisine kavuştuğu ifade edildi.

