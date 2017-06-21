Fransa'da inanılmaz olay: 2 ton kokain karaya vurdu
Fransa'nın Mimizan kentinde 2 ton kokain karaya vurdu.
Fransa'nın Mimizan kentinde 2 ton kokain karaya vurdu. Fransa'da Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Mimizan kentinde, 2 ton kokain paketler halinde karaya vurdu. Yetkililer yürütülen soruşturma kapsamında, Yunan asıllı 7 kişinin, zodyak tekneyle Atlas okyanusu kıyılarına 2 ton kokaini bıraktığının tespit edildiğini bildirdi. Kokainin kaynağı ve nereye gitmek üzere getirildiği hakkındaki araştırmalar ise devam ediyor. (Özlem Kaplan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.