Fransa'da genel seçimleri Macron'un partisi kazandı
Fransa'da milletvekili genel seçimi ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi, Meclisteki 360 sandalyeyi kazanarak çoğunluğu elde etti.
Fransa'da milletvekili genel seçimi ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi, Meclisteki 360 sandalyeyi kazanarak çoğunluğu elde etti. Fransa genel seçimlerinin ikinci turu da tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi 577 sandalyeden 360'ını kazanarak zaferi elde etti.
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