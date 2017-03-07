Fransa'da fırtına 2 ölüme yol açtı

Fransa'da etkili olan fırtına nedeniyle üzerlerine ağaç düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da etkili olan fırtına nedeniyle üzerlerine ağaç düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede etkili olan 'Zeus' fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Fırtınanın şiddetiyle devrilen ağaçlar 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkenin Correze bölgesinde bulunan bir anaokulun çatısı çöktü. olayda yaralananların olduğu ifade edildi. Fırtına nedeniyle 260 bin eve elektrik verilemedi. Fırtınadan en fazla Auvergne-Rhone-Alpes, Bretagne, Pays-de-la-Loire ve Nouvelle-Aquitaine bölgeleri etkilendi. Dün ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde, fırtına nedeniyle ağaç bir kamyonun üzerine devrildi. Olayda kamyon sürücüsü hayatını hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki Dordogne bölgesinde ise, 20 metre yüksekliğindeki ağacın bir aracının üzerine düşmesi sonucu 43 yaşındaki sürücüyü hayatını kaybetti. Bretagne bölgesinde de düşen ağacın altında kalan 3 genç ağır yaralandı.

