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Fransa'da eylemciler polislere 'asfalt' ile saldırdı
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Fransa'da eylemciler polislere 'asfalt' ile saldırdı

Fransa'da hükümetin çalışma reformunu protesto eden göstericiler ile polisler arasında çatışma yaşandı.

Fransa'nın Nantes kentindekiler hükümetin çalışma reformunu protesto etmek için bir araya geldiler. Meydanlarda toplanan kalabalık yürüyüş gerçekleştirdi. Polisler göstericileri dağıtmaya çalıştı, ancak uyarıları dinlemeyen göstericiler ile polisler arasında çatışma yaşandı.

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BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polisler grubu dağıtmak için önce biber gazı kullandılar. Kalabalık grubun bir kısmı gazdan etkilenerek kaçışırken, bu sefer devreye illegal gruplar girdi. Tedarikli gelen göstericiler biber gazlarına karşı gaz maskelerini kuşanarak polislerle çatıştı.

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ASFALTLARLA POLİSLERE SALDIRI

Eylemciler, yolu kaplayan asfaltları elleriyle sökerek birbirlerine dağıttı. Ardından koparılan asfalt parçaları polislere fırlatıldı, kaldırım taşları ile polislere saldırdılar. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Nantes sokakları savaş alanına döndü.

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ONLARCA GÖZALTI

Polislerle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çatışmada bazı göstericiler de yaralanırken eylem Nantes sokaklarında büyük tahribata yol açtı.

Fransa'da çalışma reformu tartışmaları aylardır sürüyor. Çalışma Yasası Reformu'nda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor ve bu değişiklikler de çalışanların elini güç duruma düşürüyor.
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