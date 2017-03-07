Fransa'da düştü: Çok sayıda insan çığ altında

Fransa'daki Tignes Kayak merkezine çığ düştü, çok sayıda kişi çığ altında kaldı.
Fransa'daki Tignes Kayak merkezine çığ düştü, çok sayıda kişi çığ altında kaldı. Fransa'nın ünlü kayak merkezi Tignes'e çığ düştü. Yetkililer, çığ altında kayakçıların kalmış olabileceğini açıkladı. Kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin kötü olması nedeniyle helikopterin bölgede uçmasının zorlaştığı bildirildi. Kayak merkezi, tekrar çığ olabileceği ihtimaline karşı kapatıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.