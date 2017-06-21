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Fransa'da bir ilk !
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Fransa'da bir ilk !

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) iftar davetine iştirak eden ilk Fransız oldu. Macron iftardan önce de bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) iftar davetine iştirak eden ilk Fransız oldu. Macron iftardan önce de bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Macron ve İçişleri Bakanı Gerard Collomb CFCM'nin iftarına katıldı. İftar yemeği öncesi konuşma yapan Macron,"Sizlere iftar davetiniz için samimi ve içten teşekkür etmek istiyorum. Sizin için iftarın önemini biliyorum. İftar adalet, tolerans, paylaşım, misafirperverlik değerleri üzerinde, herkesin konum ayırmaksızın eşit olduğu mübarek bir an. Bunlar aynı zamanda toplumumuz ve Cumhuriyetimizde eko bulan değerler" diyen Macron Konsey başkanına teşekkür etti. Başkanlığı süresince Fransa'daki müslüman olan ve olmayanlar arası kırılma yaşatan, İslam'ın fanatik fikirler için kan döktüğü imajını veren terör saldırıları gerçekleştiğini, bunlara maruz kalındığını, ve bu saldırılara karşı sağlam ve güçlü islam birliği gerektiğini söyleyen Macron "Gerekli cevabı her seferinde verdiniz. Burada bulunmam, her inançtan insanın burada bulunması birliğimizin, kardeşliğimizin göstergesi" dedi.
Zorlu süreç ile alakalı "Beraber verdiğimiz sınav" diyen Macron "İslamda birçok akım olsa da siz birsiniz. Aynı zamanda meşrusunuz. Seçiliyorsunuz. CFCM genç bir kurum, siz ve Cumhuriyet arasında daha çok ağ kurulacak. Laiklik aynı zamanda herkesin dini inancını özel hayatında rahat yaşamasıdır. Devlet olarak bu yüzden askeriyede, hapishanede, hastanelerde dini görevli sağlıyoruz. Kurban bayramının meşru güvenlik şartları ve hukuki kurallar içerisinde yapılması sağlanıyor" açıklamasını yaptı.

"FANATİZME, TERÖRİZME VE DEAŞ'IN NEFRET FİKİRLERİNE KARŞI BERABER MÜCADELE"
Macron terörizm ve DEAŞ zihniyeti ile alakalı "Değerlerinizin çalınması, dininizin, tarihinin tahribi, bin 500 yıldır alimlerinizin yaptığı tefsir çalışmalarının reddine karşı dini sahalarda mücadele etmek, bunların maskesini düşürmek, yalanları ortaya çıkarmak din adamları olarak size düşüyor. Devlet her daim sizin yanınızda olacak ama Devlet sahada sizin yerinize çalışamaz, bu sizin göreviniz" dedi ve din görevlilerinin bu çalışmalardan sorumluğu olduğunu ifade etti.

"FRANSIZ ÜNİVERSİTELERİNDE İMAM YETİŞTİREBİLİRİZ"
Macron Fransa'da görev yapacak olan İmamların buradan diploma alabileceğini açıkladı. Macron "Kimse size inancınızın cumhuriyet değerleriyle uyumsuz olduğunu inandıramaz.
İmamların eğitimi bizim için bir diğer görev. Cumhuriyet değerlerine uyan imamların gelmesi gerekiyor. Ayrıca Fransa'da görev yapacak İmamlara üniversitelerde eğitim verip diploma verilebilir" dedi.

"AHMET OĞRAŞ'A SELAMLAMA"
Başkan değişikliği yapacak olan CFCM'nin başkanlığına geçecek olan Ahmet Oğraş'ı selamlayan Macron, 2019'da gerçekleşecek CFCM başkanlık seçimlerine daha fazla camiinin katılması ve derneklerde daha fazla gencin faaliyet göstermesini sağlamanın yeni başkana düşeceğini ifade etti. İftar yemeği öncesi konuşmasını "sabır ve dikkatle" dinleyen davetlilere teşekkür eden Macron konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet ve Yaşasın Fransa" sözü ile bitirdi.
(Özlem Kaplan / İHA)

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