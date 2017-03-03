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Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
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Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı

Fransa'nın Calais kentinde belediye, sığınmacılara yemek dağıtımı ve yıkanma imkanı sağlayan seyyar duş kabinlerinin yerleştirilmesine aldığı bir kararla yasak getirdi.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan Calais sığınmacı kampında yabancı uyrukluların yeniden toplanmalarını engellemek amacıyla belediye tarafından tartışmalı bir uygulama başlatıldı. Calais Belediyesinin aldığı karara göre, sığınmacılara yemek vermek ve duş almalarını sağlayan seyyar kabinler kurmak yasaklandı.

Belediyenin kararında, sığınmacılara yemek ve yıkanma gibi konularda desteğin, geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan "Jungle" isimli kampın yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği belirtilerek, bölgede insani yardım amaçlı çalışan derneklerin bu eylemlerine son vermesi istendi.

Belediye Başkanı'ndan "İnsani yardımlara karşıyım" açıklaması

Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yerel La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, "insani anlamda söylemek zor olsa da gıda yardımı ve duş gibi konularda insani yardımlara karşı olduğunu" ifade etti.

Calais'ye dün ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, bu kentte yeni kampların oluşmasına izin vermeyeceklerini belirtmiş ve mevcut sığınmacılara yemek dağıtımına müsaade edileceğini açıklamıştı.

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