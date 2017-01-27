Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi, sözde Ermeni soykırımını reddine ilişkin hapis cezası getiren düzenlemeyi iptal etti. Geçtiğimiz yıllarda kabul edilen düzenleme Türkiye ve Fransa'da bulunan Türkler'in tepkilerine neden olmuştu.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu. Bu yasaya göre bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

PERİNÇEK BAŞVURU YAPMIŞTI

Fransa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Perinçek Davası'ndaki kararını göz önünde bulundurduğu değerlendiriliyor. AİHM'in temyiz niteliğindeki büyük dairesi, Ermeni iddialarına ilişkin açıklamaları sonrasında İsviçre'de mahkum olan Doğu Perinçek'in yaptığı başvuru ile ilgili olarak İsviçre'nin "insan hakları ihlalinde bulunduğuna" hükmetmişti.