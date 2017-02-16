Framco, Somali Cumhurbaşkanlığı görevini devraldı

Muhammed Abdullah Framco, Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini resmen devraldı.
Muhammed Abdullah Framco, Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini resmen devraldı. Görev tesliminde, görev süresi dolan Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Federal Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman Coray, Yüksek Mahkeme Başkanı İbrahim Süleyman, Bakanlar, milletvekilleri, Federal Meclis ve Senato üyeleri, yabancı ülke temsilcileri hazır bulundu. Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Framco'nun resmi teslim töreninin 22 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı resmi teslim törenine bölge ülke liderleri, bakanlar, federal parlamento üyeleri ülkedeki yabancı misyon temsilcilerinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah 8 şubatta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı.
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