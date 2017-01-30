Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntüledi

Kış uykusuna geç kalan ayılar ve nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak, fotokapan tarafından görüntülendi.

Kış uykusuna geç kalan ayılar ve nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak, fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Giresun dağlarına ve ormanlarına kurulan fotokapanlar, doğadaki birçok yaban hayvanını görüntülemeye devam ediyor. Kış uykusuna uyumaktan vazgeçen ayı, nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak ve birçok yabani hayvan fotokapanlar sayesinde doğal ortamında görüntülendi.

Fotokapanlar sayesinde milli parklarda yaşamlarını sürdüren canlıları tespit edip edilip, bu yaban hayvanlarının envanteri oluşturma çalışmaları da devam ediyor.

