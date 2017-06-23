Fotoğraflarla 300 bin çocuğun sokaklarda yaşadığı Kenya

Kenya'da açlık, terör ve sağlık problemleri yüzünden yetim kalan 300 bin çocuk zor şartlar altında sokaklarda yaşıyor.

Kenya'da açlık, terör ve sağlık problemleri yüzünden yetim kalan 300 bin çocuk zor şartlar altında sokaklarda yaşıyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi ve çevresindeki köylerde yaşayan yetim çocuklar ve dul kadınlar, açlık, terör ve sağlık problemlerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Çocuk hakları alanında çalışan 50'den fazla uluslararası kuruluşun oluşturduğu Sokak Çocukları Konsorsiyumuna (CSC) göre, Kenya'da yaklaşık 300 bin çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor. Verilere göre eşleri terör ve iç savaşa kurban giden kadınların sayısı ise 150 bin civarında. Yabancı olarak girilmesi oldukça tehlikeli olan Nairobi'ye yakın köylerde yaşayan yetim çocuklar ve dul kadınları İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun fotoğrafladı. Coşkun'un bölgedeki izlenimlerine göre, Kenya'daki terör olaylarının arkasında da yoksulluk yatıyor. Ülkede insanlar para karşılığında suç işliyor.

(İsmail Coşkun/İHA)