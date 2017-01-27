Fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü'ne akın etti

Şiddetli soğuklar sebebiyle büyük bölümü donarak buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nün kıyıları, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Şiddetli soğuklar sebebiyle büyük bölümü donarak buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nün kıyıları, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün büyük bölümünün donarak buz tutması, bölgeye çok sayıda fotoğraf tutkununun akın etmesine neden oldu. Beyşehir'e gelen ve buz tutan göl kıyılarında balıkçıların yürüttüğü zorlu av faaliyetlerine tanıklık eden fotoğraf tutkunları, en güzel fotoğraf karesini çekebilmek için buz üzerinde saatlerce deklanşöre basıyor. En iyi fotoğrafı çekebilmek için buz üzerinde zaman zaman yatarak mesai yapan fotoğraf severler, günün büyük bölümünü kıyılarda geçiriyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu'nun (BEYFOT) Beyşehir'de düzenlediği fotoğraf söyleşisine katılmak ve donan Beyşehir Gölü'nde çekimler yapmak üzere ilçeye İstanbul'dan geldiğini belirten fotoğraf sever Neşe Arı, Beyşehir'e ilk kez geldiğini belirterek, çektikleri fotoğraflarla ilçeyi en güzel şekilde tanıtan fotoğrafçı dostlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Şu anda donmuş göl üzerinde eski mo usulü buz altında balık avı yapan balıkçıları çekiyoruz. Benim gibi İstanbul'dan ve ilçe dışından gruplar halinde Beyşehir'e gelen çok sayıda fotoğrafçı var. Fotoğrafta doğru açıyı yakalayabilmek için soğuk, buz, kar demeden yerlere yatarak çalışıyoruz. Fotoğraf için yapamayacağımız şey yok. Burada nasibimizde ne varsa en güzel fotoğrafları çekmek istiyorum" dedi.

Derebucak'ta öğretmenlik yaptığını belirten fotoğraf tutkunu Mustafa Varol da, Beyşehir Gölü kıyılarının buz tuttuktan sonra da fotoğraf açısından harika bir ortam sunduğunu belirtirken, "Burada buz üzerinde zor şartlar altında çalışıyoruz ama büyük keyif alıyoruz. Soğuk hava bir yandan, buz ve düşme tehlikesi olmasına rağmen işimizi çok sevince katlanıyoruz. Burada balıkçıların buz üzerindeki zorlu mücadelelerine tanıklık etmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

BEYFOT Başkanı Seyit Konyalı ise, her mevsim bir başka güzellik yansıtan fotoğraf severlerin son yıllarda ilgi odağı haline gelen Beyşehir Gölü'nün kışın da buz tutmasının ardından farklı güzellikler yansıttığını belirterek, "Gölün buz tuttuğunu haber alan fotoğrafçı dostlarımız bugünler de soluğu Beyşehir'de alıyor. Zaman zaman onları düzenlediğimiz fotoğraf etkinliklerinde ağırlıyoruz. Onlara eşlik ediyoruz. Onlar da ilçemizin ve bölgemizin adeta turizm elçisi haline geldiler" diye konuştu.

(Ali Rıza Önses/İHA)