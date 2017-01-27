Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü'ne akın etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü'ne akın etti

Şiddetli soğuklar sebebiyle büyük bölümü donarak buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nün kıyıları, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Şiddetli soğuklar sebebiyle büyük bölümü donarak buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nün kıyıları, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.
Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün büyük bölümünün donarak buz tutması, bölgeye çok sayıda fotoğraf tutkununun akın etmesine neden oldu. Beyşehir'e gelen ve buz tutan göl kıyılarında balıkçıların yürüttüğü zorlu av faaliyetlerine tanıklık eden fotoğraf tutkunları, en güzel fotoğraf karesini çekebilmek için buz üzerinde saatlerce deklanşöre basıyor. En iyi fotoğrafı çekebilmek için buz üzerinde zaman zaman yatarak mesai yapan fotoğraf severler, günün büyük bölümünü kıyılarda geçiriyor.
Beyşehir Fotoğraf Topluluğu'nun (BEYFOT) Beyşehir'de düzenlediği fotoğraf söyleşisine katılmak ve donan Beyşehir Gölü'nde çekimler yapmak üzere ilçeye İstanbul'dan geldiğini belirten fotoğraf sever Neşe Arı, Beyşehir'e ilk kez geldiğini belirterek, çektikleri fotoğraflarla ilçeyi en güzel şekilde tanıtan fotoğrafçı dostlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Şu anda donmuş göl üzerinde eski mo usulü buz altında balık avı yapan balıkçıları çekiyoruz. Benim gibi İstanbul'dan ve ilçe dışından gruplar halinde Beyşehir'e gelen çok sayıda fotoğrafçı var. Fotoğrafta doğru açıyı yakalayabilmek için soğuk, buz, kar demeden yerlere yatarak çalışıyoruz. Fotoğraf için yapamayacağımız şey yok. Burada nasibimizde ne varsa en güzel fotoğrafları çekmek istiyorum" dedi.
Derebucak'ta öğretmenlik yaptığını belirten fotoğraf tutkunu Mustafa Varol da, Beyşehir Gölü kıyılarının buz tuttuktan sonra da fotoğraf açısından harika bir ortam sunduğunu belirtirken, "Burada buz üzerinde zor şartlar altında çalışıyoruz ama büyük keyif alıyoruz. Soğuk hava bir yandan, buz ve düşme tehlikesi olmasına rağmen işimizi çok sevince katlanıyoruz. Burada balıkçıların buz üzerindeki zorlu mücadelelerine tanıklık etmek çok güzel" ifadelerini kullandı.
BEYFOT Başkanı Seyit Konyalı ise, her mevsim bir başka güzellik yansıtan fotoğraf severlerin son yıllarda ilgi odağı haline gelen Beyşehir Gölü'nün kışın da buz tutmasının ardından farklı güzellikler yansıttığını belirterek, "Gölün buz tuttuğunu haber alan fotoğrafçı dostlarımız bugünler de soluğu Beyşehir'de alıyor. Zaman zaman onları düzenlediğimiz fotoğraf etkinliklerinde ağırlıyoruz. Onlara eşlik ediyoruz. Onlar da ilçemizin ve bölgemizin adeta turizm elçisi haline geldiler" diye konuştu.
(Ali Rıza Önses/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şike davasının firari hakimi yakalandı
Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı
DEAŞ El Bab'dan kaçmaya hazırlanıyor
4 yıl aradan sonra 7 mahkum idam edildi
Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık
Fransa Anayasa Konseyinin kararına ilişkin açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şike davasının firari hakimi yakalandı
Şike davasının firari hakimi yakalandı
Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı
Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı
DEAŞ El Bab'dan kaçmaya hazırlanıyor
DEAŞ El Bab'dan kaçmaya hazırlanıyor
4 yıl aradan sonra 7 mahkum idam edildi
4 yıl aradan sonra 7 mahkum idam edildi
Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık
Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık
Fransa Anayasa Konseyinin kararına ilişkin açıklama
Fransa Anayasa Konseyinin kararına ilişkin açıklama
Konut fiyat endeksi Kasım'da yüzde 0,72 yükseldi
Konut fiyat endeksi Kasım'da yüzde 0,72 yükseldi
Kapkaççılar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Kapkaççılar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Bakan Müezzinoğlu'ndan işsizlik ve istihdam açıklaması
Bakan Müezzinoğlu'ndan işsizlik ve istihdam açıklaması
Fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü'ne akın etti
Fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü'ne akın etti
İstanbul'da donarak ölen şahsın kimliği belli oldu
İstanbul'da donarak ölen şahsın kimliği belli oldu
Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri
Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English