Foseptik faciasına eski kapı neden olmuş

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 4 kişinin hayatının kaybettiği foseptik faciasına, çukurun üzerine kapatılan eski kapının neden olduğu öğrenildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 4 kişinin hayatının kaybettiği foseptik faciasına, çukurun üzerine kapatılan eski kapının neden olduğu öğrenildi.

Aladağ'ın Meydan Yaylası'nda 1'i kadın 3 kişiye mezar olan foseptik faciasının detayları jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. Yapılan çalışmada yaylada Erol Karataş'ın evinin bahçesine su ihtiyacını gidermek için bir süre önce su kuyusu açtığı daha sonra burada su çekilince kuyuyu foseptik çukuruna çevirdiği belirlendi. Evin hemen giriş kapısının yanında bulunan çukurun ağız kısmını kapatmak için de ev sahibinin evde bulunan eski bir kapıyı kullandığı belirlendi. Eski kapının daha önce cam olan bölümünün de kontrplak ile kapatıldığı, çukurun kapak kısmına rastgele konulan kapının kontrplak kısmının da kapak bölümüne geldiği öğrenildi. Yaylaya gezmeye gelen Serpil Kurt isimli kadının da akşam saat 20.30 sıralarında bahçeye çıktığı, bir süre sonra ayakta durmaktan yorulunca kapıyı görüp üzerine oturmak istediği, kontrplak kısmına oturunca kırılarak foseptik çukurunun içine düştüğü tespit edildi. Kurt'un ardından ev sahibi Erol Karataş'ın foseptik çukuruna girdiği, çıkamadığı daha sonra da yardıma koşan Harun Cihan ve Cihat Cihan'ın çukura girip çıkamadığı öğrenildi. Foseptik çukurunda ölen 1'i kadın 4 kişinin cenazeleri dün Meydan Yaylası, İmamoğlu ve Adana'da toprağa verilmişti.

(Fatih Keçe / İHA)