Formayı ıslatma sözü verdi

Fenerbahçe taraftarına övgüler yağdıran Mathieu Valbuena, 'Bizim onlar için yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar bu formayı ıslatabilmek' dedi.

Fenerbahçe taraftarına övgüler yağdıran Mathieu Valbuena, "Bizim onlar için yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar bu formayı ıslatabilmek" dedi.

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'dan transfer ettiği Fransız Mathieu Valbuena, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda basının karşısına çıkarak, kendisini sarı-lacivertli kulübe 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu da katıldı. İmzaların atılmasının ardından soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Hocamızla görüşme fırsatı bulduk. Daha çok buradaki proje nedir, burada beraber neler yapabiliriz bunlarla ilgili görüşme fırsatı bulduk. Aslında hocamızı daha önceden de tanıyordum. Marsilya'yla buraya gelmiştik ve 2-2 berabere kaldığımız bir maç vardı. O maçta Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim ve o şu anki teknik direktörümüz o maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. İyi bir hoca olduğunu o dönemden biliyorum. İlgi çekici bir projeyle karşıma çıktılar o nedenle hocamızla ilgili görüşlerimde pozitifim. Aramızda nerede oynayacağımla ilgili bir görüşme geçmedi. Geçen sezon sol tarafta oynadım, bu yönde gelişim gösterdim. Takımın iyiliği için hocamız nerede uygun görürse, nerede Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağımı düşünecekse o yönde katkı sağlamaya hazırım. Bununla ilgili hazırlık dönemi boyunca konuşmalarımız olacak. Takım gelişimi için ve takıma katkı yapabilmek için onunla sohbetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.



"HER ZAMAN MÜCADELEMİ SÜRDÜRDÜM"

Futbolda en önemli noktanın kafa ve mantalite olduğunu belirten Valbuena, "Sadece kalite yetmiyor. Aklınızı kullanmanız, kafanızı doğru şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaliteli futbolcular var ama farkı yaratan mental yapınız. Şu anda burada hayatımın tamamını anlatmayacağım tabii ama kariyerim boyunca zor dönemler geçirdim. Hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamayacağımı düşünmedim. Her zaman mücadelemi sürdürdüm. Her zaman yüksek seviyede oynayacağıma inandım ve bu yönde çalışmalarıma devam ettim. Şu anda geldiğim yüksek seviyeye ulaşana kadar görev aldığım her kulüpte başarılı oldum. Kararlılık önemliydi. Benim motivasyon noktam bu oldu. İşe de yaradı. Burada da aynısını yapmaya çalışacağım. İyi bir sezon geçirebilmemiz için elimizde her türlü imkan var. Konuşarak olmaz, sahada da üzerimize düşeni yapmalıyız başarıya ulaşmak için" ifadelerini kullandı.

Takım olmanın önemine de değinen Mathieu Valbuena, "Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle başaramayız. Ben tabii ki bu takımın lider oyuncularından biri olabilirim ama her maçı kazandıramam. Ben Fenerbahçe'ye tüm mütevaziliğimle geldim açıkçası. Önemli olan takım olmamız. Olamazsak hepimiz bireysel anlamda hiç halini alırız. Eğer takımsak hepimiz bireysel anlamda da daha iyi noktaya geliriz. Bu anlamdaki kararlılığımızı, kazanma yönündeki arzumuzu her zaman ortaya koymalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz? Antrenmanlarda iyi çalışarak, her gün en iyi şekilde yaparak sağlayabiliriz. Fenerbahçe geçen sezon zorluklar yaşadı ama bundan çıkmanın tek yolu herkesin bir olması şu anda. Bu sadece Valbuena meselesi değil. Kararlı olmalı ve kendimize güvenerek bu yola çıkmalıyız. Eğer kararlılığı sağlayabilirsek futbolda çok güzel şeyler yapabiliriz" diye konuştu.



"FENERBAHÇE TARAFTARI O KADAR BÜYÜK Kİ..."

Taraftarların gösterdiği yoğun ilginin aynı zamanda baskı da getirdiğinin altını çizen Fransız oyuncu, "Geldiğim ilk gün taraftarın ilgisini gördüm, bu sevginin yanında beklentilerin büyük olduğunu da hissediyorum. Burada beklentiler gerçekten üst düzeyde ve çok büyük bir baskı söz konusu hedeflere ulaşma noktasında. Baskının pozitif bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Çünkü o sıcaklıklarını gösterirken o baskıyı da hissettiriyorlar. Ama Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki onların sevgisini her yerde görebiliyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Fenerbahçe taraftarı her yerde çıkabiliyor. Bu benim için sıra dışı bir durum, güzel bir durum. Onların bu sevgisi ve oluşturdukları bu baskı bize itici güç olmalı. Limitleri zorlayabilmemiz için o baskında bu isteğimizi almalıyız. Geçtiğimiz yıllarda burada üzücü sonuçlar alındı ama iyi bir sezon için arkamızda olacaklarını biliyorum. Onlardan bu sevgiyi ve ilgiyi gördüm. Beni çok iyi karşıladılar. Onlarla tanışmaya başladık yavaş yavaş. Futbol çok hızlıdır, günden güne her şey değişebilir. İyi işler yaparsanız herkesten iyisinizdir ama bir an işler iyi gitmemeye başladığında da hemen eleştiriler başlar. Bu konuyla ilgili hiçbir endişem yok. Hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



RVP HAYRANI

Robin van Persie'yle birlikte oynayacak olmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu ifade eden Valbuena, "Çok yetenekli bir oyuncu. Onunla oynamak benim için büyük bir keyif. Beraber 2 antrenman yaptık. Böyle oyuncularla oynamak her zaman keyif vermiştir diğer oyunculara. Sadece Robin yok takımımızda, başka önemli oyuncular da var. İşimizi yaparken otomatikliği, adaptasyonu sağlamalıyız. Bunu yaparsak istediklerimize niye ulaşamayalım..." açıklamasını yaptı.



"FORMANIN SIRILSIKLAM OLMASI İÇİN SAHADA OLMALIYIZ"

Türkiye Ligi'nin son derece ateşli bir lig olduğunu ve atmosferi yüksek maçlar yapacaklarını söyleyen Mathieu Valbuena, "Biraz da bu yüzden bu projeye dahil oldum. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden biri de taraftarın gösterdiği bu ilgiydi. Bu beni son derece etkiledi. Şu anda Fenerbahçe için yapmam gerekeni biliyorum, her şeyimi vermeliyim. Kıyasıya rekabet içinde geçen derbiler oynayacağız. Biz zaten futbolu böyle atmosferler için oynuyoruz. Oynarken keyif almak istiyoruz her zaman. Ben çocukluğumdan beri futbol oynamaktan keyif alıyorum. Futbol benim için büyük bir tutku. Dolu statlarda, kapalı gişe maçlarda oynamayı fazlasıyla severim. Hedefimiz şampiyonluk demek yetmez, bunu sahada göstermeliyiz. Büyük bir takım olduğumuzu her şeyimizi sahaya koyduğumuzu her maç göstermeliyiz. Çünkü Fenerbahçe'nin tüm taraftarları, bizi burada izleyen herkes biliyoruz ki Fenerbahçe'nin aşığı. Fenerbahçe'nin başarısını istiyorlar her zaman. Bizim onlar için yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar bu formayı ıslatabilmek. Belki her maçı kazanmak mümkün olmaz ama kazanılırsa da şampiyon olmuşuz demektir. Bu kararlılıkla sahada olmalıyız. Formanın sırılsıklam olması için sahada olmalıyız. Derin bir tarihi olan bir kulüpte oynayacağım. Bunun da farkındayım. Çok büyük oyuncuların gelip geçtiği bir kulüpte oynayacağım. En önemlisi bu formayı onurlandırmak. Hedeflere odaklanarak iyi bir şekilde çalışarak 27 Temmuz'da oynayacağımız sezonun ilk maçına hazır olmak durumundayız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Konuşamaların ardından üzerinde isminin yazılı olduğu 28 numaralı Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena, objektiflere poz verdi.