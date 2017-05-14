Forklit operatörü kadınlar erkeklere taş çıkartıyor

Bursa'da bir sunta fabrikasında çalışan forklift operatörü 45 kadın, erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor.

Bursa'da bir sunta fabrikasında çalışan forklift operatörü 45 kadın, erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç ve orman ürünleri üretimi yapan Starwood fabrikasında forklitfleri kadınlar kullanıyor. Geçtiğimiz senelerde Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursları tamamlayan kadınlar, fabrikanın lojistik bölümündeki forklift ve çekici araçlarında operatör olarak göreve başladı. Zamanla sayıları 45'e yükselen kadın forkliftçiler erkek meslektaşlarını aratmıyor.

Starwood Lojistik Müdürü Tahir Kitapçı, "AB ülkelerinde birtakım incelemelerde bulunduk. Oradaki fabrikalarda kadınların forklift operatörlüğü yaptığını gördük. Bu dikkatimizi çekti. Avrupa ülkelerindeki çoğu fabrikalar da ağır işleri kadınlar yapıyor. Biz de ilk bir kadınla çalışmaya başladık. Zamanla lojistik bölümümüzdeki iş makinelerini kullanan kadın sayısı 45'e çıktı. Kadınlarımız bizim için kutsaldır. Bugün tüm kadın çalışanlarımıza Anneler Günü vesilesiyle çiçek takdim ettik. Tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diyerek karanfil dağıttı.



"BİZ BAYANLARIMIZIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI İSTİYORUZ"

Eğitimci Fidan Dönmez Arslan ise "Toplam 100 bayan çalışanımız var. Bunlardan 45 tanesi forklift operatörü olarak görev yapıyor. Biz bayanlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Eğitim bizden başarması sizden diyerek projemizi başlattık" diye konuştu.

Forklift operatörü Seyhan Yıldız, "8 aydır forklift operatörü olarak çalışıyorum. Kendimin de bu işi yapabileceğime inandım ve yapmaya başladım. Bir hevesle başlayan bu görev bende tutku haline geldi. Zorlanmadan işimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Üç yıldır forklift kullanan Elif Baykal, "İş yerindeki mesai akşam eve gidince de devam ediyor. Çalışırken sıkıntı olmuyor. Ama güncel hayatta ne iş yaptığımız sorulunca biraz zor oluyor. Geçenlerde çocuğumun okuluna gittim. Okul müdürü ve öğretmenler bu işi yaptığımı duyunca çok şaşırdı. Eşim bile başta ön yargılıydı. Yapamazsın diyordu. Ama bizler erkek gibi değiliz daha dikkatliyiz" dedi.

İki yıldır forklift operatörü olarak çalışan Deniz Kayman da, "Bu işi severek yaptığım için zorluklarını da aşıyorum. Her alanda bayanların görev almasını istiyoruz. Çünkü bayanların olduğu her yerde temizlik var, titizlik var, düzen var. Ayrıca bize böyle bir iş imkanı sunduğu için Hüseyin Yıldız Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hem anne olup hem çalışmak çok zor tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(Uğur Uslubaş / İHA)