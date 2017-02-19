Forex Altın Piyasası İşlemlerine Başlamak için Ne Yapmalı?

Forex piyasası, yatırımcılar tarafından günümüzün en nadide yatırım merkezi olarak görülmektedir. Hafta içi 5 gün 24 saat boyunca kesintisiz işlemlerin yapılması, piyasanın cazip fırsatlarla dolu olması yatırımcıların forexi avantajlı görmesini sağlamaktadır. Bu yüzden kişiler bir an önce piyasaya giriş yapmak, birikimlerin değerlendirilmesi istenmektedir. Bu kapsamda forex ve yatırımı hakkında bilgiler edinmeniz önemlidir. Çünkü şans faktörlerine bağlı olarak değil tamamen bilgi ve deneyimlerinizin oranına göre kazanç sağlamanız mümkündür. Bu nedenle yatırımcıların bilinçlenmesi adına Forex Altın Piyasası olarak önemli bilgileri siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. Kazançlı yatırımın merkezi olarak gösterilen forex, günümüzün en avantajlı piyasalarından biridir. Gerek iki yönlü işlemleri ile darı metalin bütün fiyat değişimlerinden getiri sağlanması gerekse de kaldıraç oranlarıyla 1'e 100 oranında karların katlanması verilebilecek örneklerden birkaçıdır. Bunlar gibi daha birçok olanak bulunur. Piyasanın içine girdiğinizde diğer olanaklar hakkında detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Bunun için forex işlemi yaptıran aracı kurumu seçiminde bulunmalısınız ve yatırım hesabı açtırmalısınız. Bu işlemleri yapmadan önce bilmeniz ve kaçınmanız gerekenler vardır.

Yatırım hesabı açtırma işlemleri oldukça kolaydır. İstenen evrakları kuruma iletmenizle hesabınız aktif hale getirilir. Önemli olan aracı kurumu seçimine doğru karar vermektir. Çünkü piyasada işlemlerinizi aracı kurumların platformları aracılığıyla yaparsınız. Bu nedenle seçeceğiniz kurumun sunmuş olduğu olanakları yatırım anlayışınızla eş doğrultuda olması gerekir. Her kurumun olanakları farklı olduğu için doğru seçimde bulunmalısınız. Tercihlerinizin beklentilerinizin dışında olması tekrar seçimde bulunmanıza neden olarak zaman kaybettir. Bu nedenle sizlere önerimiz deneme hesaplarından faydalanarak hem forex yatırımı hakkında bilgiler edinmenizdir hem de tecrübeler kazanmanızdır. Bunun yanı sıra işlem platformlarını kullanarak kurumların olanaklarını görmenizdir. Aracı kurumu seçiminde ve forex tecrübesi kazanmada deneme hesaplarının payı büyüktür. Sanal para üzerinden yaptığınız deneme yanılmalar sayesinde kısa sürede forex yatırımı hakkında bilgiler edinirsiniz. Başarılı yatırımcılar gibi tecrübe kazanabilirsiniz. Aracı kurumların olanaklarından faydalanmayı öğrenebilirsiniz. Buna bağlı olarak istediğiniz kurumu seçebilirsiniz. Bu kapsamda dikkat etmeniz gereken husus tercih edeceğiniz kurumun yasal olmasıdır. Çünkü yasal olmayan kurumlarda dolandırılma ihtimaliniz vardır.

Yasal kurumlar SPK tarafından denetlenmektedir. Böylelikle herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hakkınızı arayabilirsiniz. Paranızı forex altın piyasasında değerlendirmek istiyorsanız aracı kurumu seçinize karar verdikten sonra yatırım hesabı açtırmalısınız. Bu hesabın açılması için genellikle nüfus cüzdanı ve ikametgah belgelerinin fotokopisi istenir. İstenen evrakları kuruma iletmenizle birlikte hesabınız aktif hala getirilir. Bu sayede yasal yatırımcı statüsüne girmiş olursunuz. Hesabınıza para yatırdıktan sonra işlemlerinizi online platformlar aracılığıyla yürütmeye başlayabilirsiniz. Kar getirecek zamanları tespit ederek, birikimlerinizi en uygun fiyat seviyeleri üzerinden değerlendirebilirsiniz. Bunun için teorik ve pratik eğitimlerinizin belli bir noktaya gelmiş olması gerektiğini unutmamalısınız. Bilgilerinizi ve deneyimlerinizi artırdıktan, fiyatlara olan bakış açınızı geliştirdikten sonra gerçek hesaba geçmelisiniz.